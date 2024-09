Il sistema operativo Enterprise Linux® offre una base solida per la tua infrastruttura IT di cloud ibrido.I carichi di lavoro in esecuzione su Linux su IBM Z ereditano l'affidabilità, la scalabilità e la sicurezza della piattaforma IBM Z®.Consolida i tuoi carichi di lavoro su Linux su IBM Z per condividere le risorse, ridurre i costi e migliorare le prestazioni e l'efficienza.