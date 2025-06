Il processore IBM Telum II è dotato di un'unità DPU a bassa latenza per accelerare l'IO. Ha 32 core in quattro core cluster interconnessi per garantire l'uniformità della cache. Il chip include dieci cache di livello 2 da 36 MB1 e cache virtuali di livello 3 (360 MB) e di livello 4 (2,8 GB) espanse, entrambe più grandi del 40%, che migliorano le prestazioni2.