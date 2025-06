IBM Z offre una sicurezza avanzata per proteggere i dati inattivi, in transito e in uso, offrendo una difesa multilivello contro le minacce in continua evoluzione. Con crittografia integrata, processori crittografici sicuri e tecnologia quantistica, protegge i workload critici e garantisce la conformità alle normative più rigorose. I vantaggio fondamentali sono:

Rilevamento delle frodi in tempo reale con il chip Telum: l'integrazione dell'AI migliora la sicurezza avanzata riducendo al minimo l'impatto sulle prestazioni.

Crittografia pervasiva per la protezione dei dati: protegge i dati a riposo e in transito, conforme agli standard FIPS 140-2.

Crittografia quantistica: protezione pronta per il futuro contro le minacce alla cybersecurity attuali e quelle emergenti.