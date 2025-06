Funzione software

IBM Crypto Analytics Tool (CAT)

Una funzione opzionale a pagamento che si può ottenere tramite un contratto di servizi come parte di IBM UKO, sviluppata per aiutare a fornire il monitoraggio aggiornato delle informazioni legate alla crittografia su IBM Z in tutta l'impresa. Raccoglie informazioni rilevanti per la sicurezza per aiutare a costruire il tuo inventario crittografico e a utilizzare il client grafico per un'analisi semplificata delle informazioni di sicurezza.