Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) aiuta la tua azienda a gestire e spostare i workload di gestione delle chiavi tra gli ambienti on-premise e cloud, e fornisce assistenza sia in materia di compliance che di sicurezza. Con UKO for z/OS è possibile gestire le chiavi di crittografia dell'intera azienda da una singola interfaccia utente affidabile. Distribuito come software z/OS, UKO for z/OS consente di organizzare le chiavi in tutti i sistemi IBM z/OS e in più cloud pubblici. Estende anche il supporto alla gestione delle chiavi per zKey su Linux® on IBM Z® e IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager. Unified Key Orchestrator for z/OS è stato progettato anche per la gestione delle chiavi specifiche per la crittografia dei set di dati IBM z/OS a supporto del tuo percorso di IBM Z Pervasive Encryption.