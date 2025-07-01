Il mainframe non è immune a questa minaccia. Rappresenta un bersaglio allettante per i criminali informatici perché memorizza ed elabora enormi quantità di dati sensibili nelle aziende di tutti i settori. Inoltre, molte applicazioni utilizzano metodi crittografici che non sono quantum-resistant, il che rende tali applicazioni e i dati su cui si basano e memorizzano vulnerabili agli attacchi quantum. Capire l'uso della crittografia è critico per utilizzare le funzionalità di sicurezza robuste del mainframe e aiutare a proteggere i tuoi dati e asset sensibili.

La sicurezza dei dati transazionali è particolarmente critica per le aziende del settore bancario, sanitario e della difesa. Per proteggere questi dati mission-critical, le imprese richiedono una crittografia post-quantistica (PQC) che utilizzi un tipo di crittografia ritenuta resistente agli attacchi dei computer quantistici. Adottare il PQC serve a garantire che i dati mission-critical presenti sul mainframe rimangano protetti ora e nel futuro.