I progressi nel quantum computing stanno creando infinite occasioni di progresso tecnologico positivo ma, inevitabilmente, di pari passo con il progresso aumentano anche le potenziali minacce. Gli algoritmi di crittografia esistenti come RSA, utilizzati per proteggere dati e applicazioni in tutti i settori, in un ambiente di crittografia post-quantistica (PQC) diventeranno violabili.



Proteggere la propria azienda dai rischi della PQC oggi non è più un capriccio, ma un vero e proprio imperativo aziendale. Tuttavia, questo percorso è molto complesso e dipende dalle specificità della tua organizzazione. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli IBM Quantum Safe Transformation Services.

I nostri esperti ti guideranno passo dopo passo nella migrazione quantum safe della tua azienda, comprendendo i tuoi processi, dando priorità alle tue esigenze e creando soluzioni scalabili per ogni sfida.