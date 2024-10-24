Oggi i CIO devono preparare le loro organizzazioni per una crittografia quantistica sicura

I computer quantistici stanno uscendo dalla fase di pura ricerca e stanno diventando strumenti utili. Sono utilizzati in diversi settori e organizzazioni per esplorare le frontiere delle sfide nella sanità e nelle scienze della vita, nella fisica delle alte energie, nello sviluppo dei materiali, nell'ottimizzazione e nella sostenibilità. Tuttavia, con la loro diffusione, saranno anche in grado di risolvere alcuni complessi problemi matematici su cui si basa l'attuale crittografia a chiave pubblica. Un futuro computer quantico crittograficamente rilevante (CRQC) potrebbe violare gli algoritmi di crittografia asimmetrica utilizzati a livello globale che attualmente aiutano a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati e l'autenticità degli accessi ai sistemi.

I rischi imposti da un CRQC sono di vasta portata: possibili violazioni dei dati, interruzioni delle infrastrutture digitali e persino manipolazioni globali su larga scala. Questi futuri computer quantistici rappresenteranno uno dei maggiori rischi per l'economia digitale e rappresenteranno un rischio informatico significativo per le aziende.

Oggi c'è già un rischio attivo. I criminali informatici raccolgono oggi dati criptati con l'obiettivo di decrittografarli in un secondo momento, quando avranno a disposizione un CRQC, una minaccia nota come "harvest now, decrypt later". Se hanno accesso a un CRQC, possono decrittografare retroattivamente i dati, ottenendo un accesso non autorizzato a informazioni altamente sensibili.