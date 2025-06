I server IBM Z ottimizzano il consumo energetico riducendo le esigenze di alimentazione e raffreddamento e diminuendo al contempo i costi e le emissioni di carbonio. In questo video, scopri come la migrazione di un'applicazione da x86 a IBM z16 generi notevoli miglioramenti in termini di sostenibilità, supportati da strumenti e dashboard per monitorare le riduzioni di energia ed emissioni.