In un momento in cui la maggior parte delle aziende aumenta gli investimenti nella sicurezza informatica, le soluzioni di stampa vengono spesso trascurate. Thomas Tikwinski, Chief Technology Officer di SEAL Systems AG, afferma: "Lavoriamo con produttori industriali e della difesa che hanno tutti bisogno di stampare documenti mission-critical e spesso segreti, come i piani di costruzione CAD per nuovi prodotti. Tuttavia, tutte le aziende gestiscono un'ampia gamma di documenti sensibili, ad esempio le buste paga, che devono essere costantemente protetti. L'infrastruttura di stampa aziendale, inclusi server di stampa e spooler, spesso non è protetta come dovrebbe, il che la rende un bersaglio facile per i criminali informatici."

Inoltre, la stampa rapida di grandi quantità di informazioni è alla base di molti processi aziendali critici in termini di tempo in tutti i settori. Lavorando per le imprese globali, SEAL Systems osserva anche l'impatto sulla sostenibilità che possono avere le prestazioni di stampa lente. Jan Bjerre Aagesen, Head of Business Development presso SEAL Systems AG, spiega: "Affidabilità, tempi di inattività zero e velocità sono davvero importanti nella logistica. Un'elaborazione e una stampa lente possono ritardare le catene di approvvigionamento complesse quando si formano code di camion. Ogni camion in attesa di documenti di spedizione genera emissioni di CO 2 evitabili che hanno un impatto sulla sostenibilità ambientale."

Dato il numero sempre maggiore di aziende che spostano le applicazioni aziendali principali nel cloud, SEAL Systems desiderava offrire la sua soluzione Print-as-a-Service altamente sicura come servizio cloud flessibile. "Abbiamo deciso di creare un servizio cloud univoco per accelerare le trasformazioni su qualsiasi scala e aiutare le aziende a proteggere le proprie informazioni aziendali in ogni fase, dal backend alla pagina stampata", racconta Thomas Tikwinski.