Con un numero crescente di clienti che hanno adottato il database SAP HANA e l'applicazione aziendale SAP S/4HANA di nuova generazione, UMB desiderava snellire le proprie operazioni e fornire servizi nel modo più efficiente, affidabile e sostenibile possibile.

Mathias Lang, Head of SAP di UMB AG, afferma: "In qualità di provider di servizi IT, quello di SAP HANA è sicuramente un settore in crescita per noi. Per sfruttare al massimo questa opportunità di business, avevamo bisogno di ampliare la nostra soluzione UMB Cloud con la tecnologia più veloce e avanzata per gestire in modo affidabile questi workload impegnativi, il che ci avrebbe aiutato ad aumentare il nostro vantaggio competitivo nel mercato svizzero. Ad esempio, per un cliente, dovevamo essere pronti a elaborare due milioni di transazioni al giorno per garantire il funzionamento ininterrotto dei suoi impianti di produzione complessi e strettamente integrati".

Pur avendo clienti in un'ampia gamma di settori, UMB concentra i suoi sforzi di crescita in particolare sul settore delle scienze biologiche. "La Svizzera è una delle principali sedi per le aziende del settore delle scienze biologiche, della farmaceutica e della biotecnologia", conferma Mathias Lang. "Per queste aziende, la stabilità è fondamentale per supportare processi di produzione altamente sensibili". Essendo aziende regolamentate, spesso necessitano di processi altamente definiti e strettamente controllati, cosa che la nostra soluzione cloud UMB ci consente di offrire".