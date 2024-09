Il software IBM PowerVM è un ambiente di virtualizzazione in grado di eseguire le macchine virtuali AIX, IBM i e Linux sui server IBM Power.

Organizzazioni come la tua passano alla virtualizzazione dei server per consolidare più carichi di lavoro in un numero ridotto di sistemi, aumentare l'utilizzo dei server e ridurre i costi. PowerVM offre un ambiente di virtualizzazione dei server sicuro e scalabile per le tue applicazioni, costruito sulle funzioni avanzate RAS (affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione) e sulle prestazioni di alto livello della piattaforma con IBM Power Systems.