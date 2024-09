Per gestire la distribuzione dei contenuti ai partner di syndication, DMC si affida alle soluzioni IBM Aspera per il trasferimento di file e lo streaming. Progettato per gestire il trasferimento di dati su reti globali, Aspera elimina i colli di bottiglia di throughput utilizzando la tecnologia FASP (Fast Adaptive and Secure Protocol), che ottimizza la larghezza di banda disponibile per massimizzare velocità e scalabilità senza limiti teorici.

La soluzione Aspera consente il trasferimento, la distribuzione e la sincronizzazione di file e set di dati, a livello globale, e include strumenti per automatizzare e monitorare i workflow, funzionalità ideali per i programmi TV di DMC, vincolati al rispetto delle scadenze.

"Abbiamo collaborato con IBM Partner Systems Design per rivedere la gestione del nostro crescente workload", afferma El Hariry. "IBM Aspera Enterprise ha offerto a DMC la migliore combinazione di prestazioni tecniche e capacità di gestione, nonché una facile scalabilità per gestire la crescita".

Utilizzando IBM Aspera Enterprise, DMC è in grado di distribuire file di qualsiasi dimensione alla massima velocità di trasferimento possibile. I dati sono protetti tramite crittografia e le funzioni di controllo assicurano che solo i destinatari previsti possano ricevere o accedere ai file. Inoltre, DMC è in grado di utilizzare le funzioni tecniche fornite da Aspera Enterprise come lo streaming sicuro e il supporto per le app per offrire nuovi servizi.

L'impossibilità di fornire i programmi sarebbe quasi una catastrofe per DMC. In molti casi, se i trasferimenti fallissero, ci sarebbero pochissime possibilità di recuperare la situazione se non inviando un corriere, cosa che sarebbe estremamente costosa e non sempre attuabile entro il tempo disponibile.

Ehab Hamza, Technical Manager di Systems Design, spiega: "IBM Aspera Enterprise fornisce funzionalità chiave che consentono connessioni rapide e sicure, esattamente ciò che offre la tecnologia FASP. Non solo soddisfa le esigenze immediate di DMC, ma Aspera Enterprise garantisce anche un percorso scalabile per la crescita futura".

"Collaboriamo con Systems Design da più di un decennio e ci affidiamo alla sua vasta conoscenza delle soluzioni IBM affinché ci guidi verso la scelta migliore. Su consiglio di Systems Design, DMC ha scelto IBM Aspera Enterprise per la sua gestione dei workflow, la sua velocità di trasferimento e la sua capacità di connettersi a tutti i sistemi basati sul cloud e on-premise di tutti i nostri partner di syndication".