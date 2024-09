Dalle app mobili ai motori di dati su larga scala, il banking moderno si basa su una complessa rete di sistemi, software e reti connessi. Per sostenere l'innovazione, le banche si rivolgono a specialisti come Bankdata per fornire competenze e capacità di sviluppo. Bankdata aiuta a dare vita a nuove idee e servizi in modo rapido e affidabile.

Ogni nuova applicazione comporta un carico di lavoro aggiuntivo, ad esempio la richiesta di dati delle transazioni da più risorse. In molti casi, le banche eseguono i loro processi di transazione principali sui server aziendali IBM Z, che forniscono anche i dati alle nuove applicazioni.

Frank Petersen, Lead IT Architect presso Bankdata, sottolinea: "Se un'applicazione viene eseguita più lentamente del previsto o non funziona per qualche motivo, la comprensione delle cause principali ci consente di risolvere i problemi in modo più efficiente. Osservare il carico di lavoro a livello di applicazione ci spiega cosa sta succedendo, ma ci mancavano i dati di monitoraggio dettagliato dal nostro ambiente IBM Z."

Più i carichi di lavoro aumentano, più salgono i costi di elaborazione, quindi l'ottimizzazione delle applicazioni per un'efficienza ottimale porta anche un valore finanziario diretto. Bankdata si affida a un partner esterno per fornire servizi IT e hosting di data center, in quanto un carico di lavoro inefficiente fa sì che i costi aggiuntivi vengano trasferiti alle banche.

"Se possiamo vedere quali applicazioni, ad esempio, causano elevati volumi di chiamate al database, possiamo concentrarci sul miglioramento della progettazione del software", afferma Petersen. "Ciò contribuisce a ridurre i costi del software riducendo il carico di lavoro delle transazioni, migliorando le prestazioni delle applicazioni e offrendo un'esperienza più fluida e veloce per l'utente finale".