L'impatto di Leon è stato immediato e impressionante. Un mese dopo il lancio del nuovo assistente virtuale, Generali Poland ha registrato un numero di interazioni con il chatbot 2,5 volte superiore rispetto alle precedenti chat con consulenti umani.

Oggi, Leon gestisce oltre il 97% delle conversazioni con i clienti, senza richiedere alcun reindirizzamento ad agenti umani. Ha migliorato l'efficienza del servizio clienti, consentendo a Generali Polonia di risparmiare circa 120 ore di lavoro al mese e di ridurre l'orario di lavoro dei consulenti di un'ora al giorno. Ora che non devono più occuparsi della gestione delle domande di routine, i consulenti sono in grado di concentrare le loro competenze sulla risoluzione di casi più complessi e interessanti, rendendo il loro lavoro più coinvolgente e arricchendo le relazioni con i clienti dell'azienda.

Leon continua a evolversi in nuove aree di competenza. Generali Polonia sta lavorando con TUATARA per integrare la soluzione con più sistemi interni e per espandere la sua base di conoscenza, in modo da poter fornire un supporto ancora più completo includendo, ad esempio, il controllo dello stato dei sinistri o del numero di polizza di un cliente. L'obiettivo finale è far sì che Leon diventi l'unico punto di supporto per le richieste comuni dei clienti in tutte le aree di attività dell'assicuratore.

Sebastian Michałowski, Experience Development and Innovation Director di Generali Polonia, conclude: "I nostri piani per il futuro sono molto ambiziosi. Puntiamo a un bot completamente self-service che costituisca una versione veloce, mobile e interattiva del portale clienti. Con il suo aiuto, i clienti saranno in grado di scoprire tutto sulle loro polizze o richieste di risarcimento e aggiornare le loro informazioni".