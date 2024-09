Janez Breskvar Tiller, Head of Logistics di AKIDS, prosegue: "La nostra sfida più grande è quella di essere vicini alle persone in una fase molto particolare della loro vita: quando loro o una persona a loro vicina diventa genitore. Anche se ogni anno nascono migliaia di bambini, complessivamente il tasso di crescita della popolazione in Slovenia e nell'Europa centrale tende a diminuire. Dal momento che il nostro potenziale mercato è in fase di contrazione, per noi è più importante che mai attirare gli acquirenti che acquistano per la prima volta e convincerli sempre a tornare da noi."

AKIDS si affida a soluzioni digitali per le sue operazioni, tra cui un sistema ERP per aiutare a gestire processi chiave come finanza, vendite e distribuzione. Per favorire la fidelizzazione dei clienti e incrementare le vendite, l'azienda mirava a creare una visione più accurata delle preferenze dei clienti, sia in negozio sia online.

Egi Žaberl, CIO presso AKIDS, spiega: "Il nostro precedente sistema ERP non ci consentiva di raggiungere le nostre ambizioni omnicanale. Il sistema offriva una visibilità limitata per le preferenze dei clienti e la cronologia degli acquisti, il che rendeva difficile proporre offerte e servizi su misura. Il precedente sistema ERP mancava anche di scalabilità, il che ha creato ostacoli quando abbiamo iniziato a espandere l'attività in Croazia e nella Macedonia del Nord."

Per risolvere questi problemi, AKIDS ha cercato una soluzione ERP moderna in grado di supportare la vendita al dettaglio omnicanale su un'impronta internazionale. Dovendo far fronte a una carenza di manodopera in tutta Europa, l'azienda ha puntato su una soluzione che le consentisse di assumere rapidamente nuovi dipendenti e garantire che tutto il personale potesse lavorare nel modo più produttivo possibile. Come ha detto Žaberl: "Abbiamo deciso di trovare il partner e la piattaforma tecnologica giusti per inaugurare la prossima era di AKIDS."