BanFast si è resa conto che avrebbe potuto generare maggiore valore e sbloccare risparmi energetici per i suoi clienti ottenendo insight più approfonditi sulla sostenibilità del suo portafoglio immobiliare. Lars Nylund, CEO di BanFast Förvaltning AB, spiega: "Uno dei compiti più importanti per me, in qualità di CEO, è fornire il giusto rapporto qualità-prezzo ai nostri clienti, siano essi locatari di uffici o proprietari di immobili". Abbiamo visto l'opportunità per diventare leader nell'innovazione e nella sostenibilità nel nostro settore digitalizzando, modernizzando e automatizzando il modo in cui ci approcciamo alla sostenibilità e al reporting".

Con gli strumenti e le soluzioni che avevano, i dipendenti di BanFast spesso faticavano a trovare le metriche giuste che guidassero le iniziative di sostenibilità, finendo spesso per creare lavori duplicati, creare costi aggiuntivi e rallentare le attività. "Volevamo una soluzione di sostenibilità nuova, moderna e altamente produttiva che crescesse insieme a noi", aggiunge Nylund. "Per noi era fondamentale garantire che le metriche di sostenibilità essenziali fossero basate su dati provenienti da misurazioni, materiali, informazioni sulla supply chain e contatori intelligenti, in modo da poter essere controllati e aggiornati facilmente. Avevamo bisogno di utilizzare in modo proattivo gli enormi volumi di dati in nostro possesso per far crescere continuamente il valore dei nostri edifici per i locatari e i proprietari."

Inoltre, BanFast voleva essere un passo avanti e prepararsi per i nuovi requisiti normativi basati sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell'UE. "Ho una vera e propria passione per la sostenibilità e sono completamente favorevole all'iniziativa dell'"European Green Deal", che vuole rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050", spiega Nylund. "Conoscendo meglio e riducendo al minimo l'impatto ambientale del settore immobiliare, possiamo contribuire positivamente a questo cambiamento. Poter fornire rapidamente report di sostenibilità dettagliati, inoltre, offrirà un valore aggiunto ai nostri clienti".

Due grandi progetti di ristrutturazione hanno dato a BanFast un'opportunità d'oro per mostrare la propria esperienza nella sostenibilità ai clienti presenti e futuri. "Quando lavoriamo sui nostri edifici, abbiamo il controllo totale su tutti gli aspetti del progetto di ristrutturazione e sui dati operativi", conferma Nylund. "Questi progetti ci hanno offerto l'opportunità unica di mostrare cosa possiamo fare e come utilizziamo i dati sulla sostenibilità in modo più efficiente in tutto il nostro portfolio. E iniziare subito ci permetterà di fornire servizi ancora migliori e di aggiudicarci i clienti in modo ancora più facile in futuro."