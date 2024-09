Software di reporting CSRD

Raccogli, gestisci e crea report sui tuoi dati ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) con il software IBM Envizi, scelto dalle aziende a livello globale da oltre un decennio.

Il modulo IBM Envizi: ESG Reporting Frameworks semplifica la compilazione, la revisione e il reporting su larga scala dei dati ESG per soddisfare i requisiti dell'informativa ESG in più framework ESG. Si va dalle informative personalizzate specifiche dell'organizzazione alle informative regionali, passando per i principali framework internazionali come il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e il Global Reporting Initiative (GRI).

IBM supporta gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) come framework gestito per aiutare le aziende a conformarsi alla Direttiva UE sul Corporate Sustainability Reporting (CSRD) insieme a tutti gli altri framework di reporting attualmente serviti da IBM Envizi.