Nel 2018, dopo l'attacco informatico di alto profilo NotPetya del 2017, OKKO ha cercato una maggiore competenza in materia di sicurezza per proteggere le proprie reti e l'azienda estesa e per proteggere i dati dei clienti. Con un piano per creare un centro operativo per la sicurezza (SOC), OKKO ha cercato un partner con le capacità e le competenze necessarie per progettare, costruire e fornire una soluzione completa.

"Volevamo garantire una rapida accelerazione della nostra cybersecurity nel più breve tempo possibile e a un costo ragionevole", afferma Oleg Matata, Chief Information Security Officer di OKKO. "L'obiettivo era quello di fornire una visibilità completa degli eventi legati alla sicurezza da tutti i sistemi informativi di OKKO, per consentire un'azione preventiva. Con la continua comparsa di nuove minacce, avevamo bisogno della capacità di comprendere la situazione, analizzare e valutare l’impatto e la rilevanza e prendere decisioni proattive sulle priorità per aiutarci a ridurre al minimo i rischi."

Considerando il livello relativamente basso di maturità delle competenze in materia di SOC in Ucraina nel 2018, OKKO ha scelto di avviare una procedura in più fasi per acquisire e costruire un SOC best-in-class, come riferisce Matata: "La prima risposta alla gara d'appalto ci ha mostrato che se non fossimo riusciti a definire chiaramente l'obiettivo e a comprendere le soluzioni, non avremmo potuto costruire un SOC efficace. Successivamente, abbiamo creato una seconda gara d'appalto per trovare un'azienda che sviluppasse obiettivi, KPI e specifiche tecniche dettagliate per la costruzione del SOC. Infine, per la terza gara d'appalto, sulla base dell'esperienza acquisita, siamo stati in grado di stabilire obiettivi chiari e di individuare il partner giusto e la soluzione migliore per OKKO."