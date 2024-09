A causa delle sfide operative, il Ministero ha cercato approcci alternativi per la gestione dei workload di z/OS. Nel 2016 è stata avviata una valutazione del workload di IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS. “Il nostro obiettivo era trovare un modo per trasferire la maggior parte delle query che consumano CPU su Db2 Analytics Accelerator per risolvere i problemi operativi. Per alcune applicazioni abbiamo apportato modifiche minime, mentre per altre siamo stati in grado di operare senza modifiche", spiega Mohammed. Nel 2017, il Ministero ha iniziato a implementare Db2 Analytics Accelerator for z/OS 5, collegandolo al proprio sistema di produzione.

Quando è stato rilasciato IBM Db2 Analytics Accelerator 7, il Ministero ha deciso di eseguire l'aggiornamento per sfruttare le funzionalità e le prestazioni migliorate della nuova versione. "Avevamo diverse query complesse, statistiche e analisi complesse e dashboard fantasiose che non eravamo in grado di produrre per i nostri clienti interni", afferma Mohammed. "Ci affidavamo a soluzioni alternative come lo spostamento di tabelle e dati". IBM® Services ha aiutato il Ministero a migrare alla nuova versione di Db2 Analytics Accelerator.

La versione 7 di Db2 Analytics Accelerator include una tecnologia di sincronizzazione avanzata dei dati chiamata Sincronizzazione integrata. Questa funzione, che sostituisce Change Data Capture, supporta un'integrazione più profonda tra Db2 for z/OS e Db2 Analytics Accelerator. Ciò si traduce in una riduzione della latenza tra i due motori di database, in modo che le query e i processi possano essere eseguiti con i dati transazionali più aggiornati.

La nuova versione di Db2 Analytics Accelerator ha contribuito a ridurre il livello di ottimizzazione SQL richiesto. "Dedichiamo meno tempo alla messa a punto di query SQL complesse", afferma Mohammed. “I risultati sono sorprendenti senza alcuna messa a punto. È molto semplice dal punto di vista operativo".