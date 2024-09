Funzioni

Early Development Testing for z/OS Early Development Testing for z/OS facilita la creazione e l'esecuzione di unità riutilizzabili e test di integrazione iniziali, eliminando la necessità di eseguire la distribuzione negli ambienti di destinazione. Inoltre, aiuta i team ad accelerare la copertura dei test per percorsi alternativi o di errore.

Integration Test Builder for z/OS Integration Test Builder for z/OS accelera l'automazione dei test di integrazione distribuibili.