Soluzioni per la modernizzazione delle applicazioni mainframe

Punto di ingresso: Migliorare e ampliare le applicazioni

Le organizzazioni che vogliono rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione possono concentrarsi sul miglioramento e sull'estensione delle applicazioni mainframe per offrire nuovo valore e nuove funzionalità. Si tratta di modernizzare le applicazioni esistenti aggiungendo nuove funzioni, migliorando le prestazioni e integrando interfacce moderne come quelle web e per dispositivi mobili. Inoltre, le aziende possono estendere le proprie applicazioni incorporando nuove tecnologie come i microservizi, le API e i servizi basati sul cloud. Migliorando ed estendendo queste applicazioni, le aziende possono soddisfare meglio le aspettative dei clienti, rispondere rapidamente alle richieste del mercato e aprire nuovi flussi di entrate, il tutto sfruttando la stabilità e la potenza dell'infrastruttura mainframe esistente.

IBM watsonx Code Assistant for Z ti aiuta a comprendere, eseguire il refactoring e trasformare le applicazioni utilizzando un'esperienza cloud-native basata sull'AI. Usalo per: