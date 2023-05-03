Modernizzazione delle applicazioni mainframe oltre il settore bancario

Curiosamente, sebbene queste storie trasformative siano avvenute al di fuori dei settori finanziari, quasi tutte si basano su uno o più processi di transazione critici che probabilmente avvengono sui mainframe, riportando in un certo senso la storia della modernizzazione alle banche. Stanno emergendo nuovi casi d'uso di cloud ibrido, offrendo prestazioni superiori e migliore protezione dei dati attraverso la co-localizzazione selettiva di alcuni workload di inferenza, elaborazione dati e sicurezza sui mainframe, permettendo ai team di avere l'elasticità del cloud con la potenza sempre attiva del mainframe. In tutti questi casi, sbloccare la prossima frontiera della produttività richiederà di modernizzare l'esperienza dello sviluppatore umano nel lavorare con il mainframe, così che sia gli sviluppatori esperti sia i nuovi talenti possano unirsi allo sforzo di modernizzazione. Per maggiori informazioni, consulta gli altri post di questa serie:

© 2023 Intellyx LLC. Intellyx è editorialmente responsabile di questo documento. Non sono stati utilizzati bot AI per generare alcuna parte di questo contenuto. Al momento della stesura, IBM è un cliente di Intellyx.