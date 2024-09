Basandosi sul suo successo nell'implementazione di DevOps per piattaforme distribuite, State Farm ha riconosciuto che molti degli stessi miglioramenti avrebbero potuto essere applicati ai suoi sistemi IBM z/OS. "Riconoscendo la maturità dei nostri processi mainframe e le lezioni apprese dai nostri sistemi distribuiti, abbiamo ritenuto di avere una solida base per implementare DevOps e ottenere miglioramenti reali", afferma Moncelle.

Per standardizzare i cicli di sviluppo in tutti i sistemi aziendali, State Farm utilizza un mix di strumenti open source, interni e proprietari per fornire un moderno sistema DevOps integrato per la manutenzione delle applicazioni di base esistenti e la creazione di nuove funzionalità. Utilizzando strumenti open source popolari, come Git e Jenkins, State Farm è stata in grado di sfruttare l'ampia conoscenza di tali strumenti, sia all'interno di State Farm che nel settore.

L'azienda gestisce anche moderni ambienti di sviluppo integrati (IDE), tra cui IBM Developer for z/OS, offrendo un'esperienza integrata più fluida per gli sviluppatori. "Il fatto che IBM Developer for z/OS sia perfettamente integrato in Git rende più facile per gli sviluppatori effettuare la transizione," afferma Moncelle. "Rimaniamo indipendenti dagli strumenti di sviluppo e non costringiamo gli sviluppatori a utilizzare un'unica soluzione. IBM Developer for z/OS è un'ottima soluzione e continuiamo a utilizzarne altre in parallelo. Per noi, questa è solo una parte della mentalità DevOps aperta: possiamo cambiare gli strumenti senza dover cambiare l'intero framework."

IBM Developer for z/OS include un debugger integrato, che consente agli sviluppatori di verificare e perfezionare immediatamente il proprio codice nel contesto.

Moncelle afferma: "Non appena il codice esce dalle mani degli sviluppatori, possiamo fornire suggerimenti sulla sicurezza e fornire loro un rapido feedback sui potenziali problemi. Anche le persone che inizialmente erano scettiche sono molto favorevoli al cambiamento e vediamo che si traduce in cicli di sviluppo più brevi".

E aggiunge: "In termini generali, molte attività che prima erano manuali e dipendevano dallo sforzo umano vengono ora automatizzate. Questo fa risparmiare tempo e fatica agli sviluppatori, che possono così concentrarsi maggiormente sull'innovazione, creando un ciclo positivo di miglioramento continuo".