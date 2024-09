In un mercato globale sempre più deregolamentato, le banche tradizionali si trovano ad affrontare nuovi tipi di sfide. Continuano infatti a emergere agili concorrenti FinTech, che sfruttano le opportunità date dalla maggiore facilità, per un cliente, di passare da un fornitore di servizi finanziari a un altro. Date queste sfide, le grandi banche globali come BNP Paribas, l’ottava banca mondiale per asset, devono migliorare costantemente la qualità e la reattività delle proprie offerte digitali. La capacità di superare i concorrenti FinTech nel cogliere nuove opportunità dipende in parte dalla capacità di collegare i sistemi core consolidati con le nuove applicazioni front-end. Raggiungere la velocità e l’efficienza richieste significa modernizzare le pratiche di sviluppo per i sistemi principali e offrire agli sviluppatori, compresi i fornitori di terze parti, maggiore autonomia nei loro ambienti di sviluppo.

BNP Paribas esegue le sue applicazioni strategiche di core banking e i suoi database esclusivamente sulla piattaforma server di livello enterprise IBM Z . Riconoscendo che questo ambiente era in ritardo rispetto ai sistemi distribuiti della banca in termini di facilità ed efficienza dello sviluppo software, BNP Paribas ha intrapreso un importante progetto di modernizzazione.

Abdelhakim Loumassine, Responsabile della Mainframe Division di BNP Paribas, afferma: "Volevamo risolvere le sfide quotidiane per gli sviluppatori nell'ambiente IBM Z e rispondere alle loro criticità. Ma il quadro generale prevede l'attuazione di un cambiamento nella cultura per allinearsi ai principi DevOps. Si tratta di unire i mondi di Z e dei sistemi aperti per creare un unico insieme di processi e approcci per gli sviluppatori".

Esaminando il panorama esistente, BNP Paribas ha scoperto che i suoi sviluppatori sulla piattaforma Z si trovavano ad affrontare sfide legate sia a dei vincoli in termini di capacità sia alla necessità di utilizzare strumenti obsoleti con standardizzazione, prestazioni e facilità d'uso limitate. La banca mirava a consolidare il set di strumenti esistente per aumentare la produttività nelle fasi di sviluppo e test funzionali. BNP Paribas desiderava anche aumentare la qualità del software finale, in parte consentendo test di regressione più approfonditi, e rendere IBM Z una piattaforma più intuitiva per gli sviluppatori appena assunti.

"La piattaforma IBM Z offre prestazioni e resilienza eccezionali: la nostra infrastruttura non ha mai fallito", afferma Loumassine. "Volevamo proteggere e sostenere questo valore fornendo nuove funzionalità agli sviluppatori".