I mainframe IBM Z vengono eseguiti su z/OS, Linux e z/TPF, con più sistemi operativi (OS) spesso in esecuzione su un unico mainframe. IBM z/VM e KVM sono hypervisor progettati per l'esecuzione di server Linux, z/OS e z/TPF virtual machines (VM) così come Red Hat OpenShift su server IBM Z e LinuxONE.

Ogni sistema operativo e ogni hypervisor ha caratteristiche uniche che portano la sicurezza, la resilienza e l'agilità della piattaforma mainframe nel tuo hybrid cloud.