Crea ed esegui la manutenzione di applicazioni grazie alla scelta di ambienti di sviluppo integrati (Integrated Development Environment, IDE), tra cui IBM Developer for z/OS (IDz), per un ampio set di strumenti di sviluppo COBOL, PL/I, C/C++, High Level Assembler (HLASM), REXX e Java ottimizzati per i runtime CICS, IMS e Db2 for z/OS. Altri IDE sono Wazi for VS Code™ e Wazi for Dev Spaces.