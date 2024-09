Quando le applicazioni si arrestano in modo anomalo (ABEND), è fondamentale conoscere la causa principale. IBM Fault Analyzer for z/OS può scoprire gli ABEND più velocemente, con maggiore sicurezza e in minor tempo raccogliendo automaticamente informazioni in tempo reale sull'ABEND e sul suo ambiente al momento del problema. Il nostro motore di analisi offre informazioni in tempo reale sugli ambienti CICS, WebSphere MQ, IMS™ e Db2®.