Grandi aziende di tutto il mondo utilizzano IBM® Application Performance Analyzer per z/OS® (APA) per identificare le aree meno performanti delle loro applicazioni. Attraverso un campionamento non intrusivo, IBM Application Performance Analyzer for z/OS fornisce report interattivi su come le applicazioni mainframe consumano le risorse disponibili.



Disponibile nelle interfacce ISPF 3270 e GUI basate su Eclipse, IBM Application Performance Analyzer for z/OS aiuta a identificare le strozzature di sistema e aiuterà a migliorare le prestazioni delle applicazioni. Grazie alla potenza della mappatura del codice sorgente di APA, è possibile massimizzare le prestazioni delle applicazioni in essere e migliorare i tempi di risposta delle transazioni online e il throughput dei processi batch.