IBM® Dependency Based Build (DBB) è un sistema di build intelligente per applicazioni z/OS tradizionali scritte in linguaggi come COBOL e PL/I che consente l'analisi delle dipendenze della build tra gli oggetti.



L'obiettivo di DBB è quello di fornire funzionalità di automazione che possono essere utilizzate su z/OS.



IBM DBB è un framework autonomo (non richiede uno specifico strumento di gestione del codice sorgente o di automazione) per semplificare il processo di creazione del codice su z/OS in base a un linguaggio di scripting moderno.



I team di sviluppo z/OS hanno la libertà di scegliere un moderno strumento di gestione della configurazione software (SCM), come Git, e strumenti di integrazione continua, come Jenkins o GitLab, per creare applicazioni z/OS tradizionali scritte in COBOL o PL/I.



DBB consente di standardizzare i processi e le pratiche DevOps su più piattaforme.