GitLab Ultimate for IBM Z/OS è una soluzione per l'automazione DevOps a livello aziendale, con app eseguibili su IBM Z/OS. Riunisce la potente piattaforma GitLab e IBM Dependency Based Build, che offre un sistema di build intelligente per le app z/OS tradizionali. La soluzione contribuisce alla gestione di toolchain variegate e semplifica i workflow di consegna dei software.