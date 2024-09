IBM File Manager for z/OS offre strumenti flessibili e di facile utilizzo per l'elaborazione dei file migliorata quando si lavora con set di dati z/OS, dati Db2, CICS, IMS o WebSphere MQ. File Manager include le utility standard di navigazione, modifica, copia, batch e stampa dell'Interactive System Productivity Facility (ISPF) in modo che gli sviluppatori possano lavorare con dati strutturati in modo più efficiente.