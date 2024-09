Con PDF, puoi bypassare la modalità di navigazione per visualizzare e modificare i pannelli di ingresso. PDF include una funzione di Gestione del ripristino delle modifiche (Edit Recovery Handling) per recuperare il lavoro, oltre a Sfoglia interfaccia (Browse Interface) e Modifica interfaccia (Edit Interface) per consentire alle finestre di dialogo di fornire il proprio I/O. Abilita funzioni quali modifica/sfoglia dati diversi da PDS o file sequenziali, modifica/sfoglia dati archiviati e l'elaborazione pre e post di dati modificati o sfogliati. I servizi di accesso alla libreria interagiscono con i servizi di navigazione e modifica per accedere a librerie e dati.