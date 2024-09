Per supportare una strategia DevOps presso la Garanti BBVA Technology, l'azienda ha scelto di implementare la soluzione IBM® Developer per z/OS® Enterprise Edition, un set di strumenti avanzato e completo per lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni IBM z/OS.

"Abbiamo incaricato IBM di contribuire a mettere in atto i nostri piani DevOps", ricorda Arslan. “In soli tre giorni hanno compilato un rapporto dettagliato in cui spiegavano i passi successivi consigliati. Era proprio il catalizzatore di cui avevamo bisogno”.

Successivamente, un ingegnere dell'IBM DevOps Acceleration Program ha visitato Garanti BBVA Technology in loco per due settimane. In questo periodo, il team tecnologico di IBM e Garanti BBVA ha intrapreso due workshop di proof of concept per esplorare le funzionalità offerte da IBM Developer for z/OS.

"Lavorando con IBM, abbiamo capito come IBM Developer for z/OS potesse aiutarci a far convergere i mondi di IBM Z e dell'open source", afferma Arslan. "Il supporto di IBM durante questo progetto è stato eccellente: il team IBM è sempre disponibile e reattivo."

Gli sviluppatori di Garanti BBVA Technology hanno adottato facilmente la nuova tecnologia IBM. Oggi, il team non deve più passare da un set di strumenti all'altro quando lavora su applicazioni diverse. Con l'aiuto di una linea di migrazione codificata internamente, sono stati in grado di accelerare la migrazione dal loro gestore di librerie basato su host a un moderno strumento di gestione del codice sorgente (SCM).

"IBM Developer for z/OS Enterprise Edition include strumenti per ogni linguaggio di sviluppo in uso presso Garanti BBVA Technology, consentendo un'esperienza coerente e facendo risparmiare tempo prezioso", commenta Arslan. "Ci siamo consolidati su un'unica e moderna linea DevOps e gli editor integrati hanno aiutato i nostri sviluppatori a familiarizzare con il nuovo set di strumenti molto rapidamente".