Nell'ambito di un centro dati, è fondamentale che le operazioni di business siano sempre efficienti e si svolgano senza interruzioni. Purtroppo, molte delle principali soluzioni di osservabilità attualmente disponibili non dispongono degli strumenti per tracciare il mainframe o hanno una copertura limitata del suo funzionamento.

Il supporto di IBM Instana Observability per IBM z/OS offre visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle applicazioni ibride includendo il mainframe, in modo che i team IT possano identificare e risolvere rapidamente gli incidenti legati alle prestazioni prima che si ripercuotano sugli utenti. Grazie a varie funzioni come il rilevamento delle anomalie, l'analisi automatica dell'origine del problema e il tracciamento delle applicazioni, il supporto di Instana per IBM zSystems garantisce il monitoraggio delle prestazioni end-to-end nel centro dati.