Il monitoraggio a riquadro di finestra singolo è una strategia di gestione IT e della rete utilizzata per consolidare più tool di monitoraggio e feed di dati su un'unica interfaccia, offrendo ai team IT una visione unificata dello stato e delle prestazioni delle loro applicazioni, reti e sistemi. IBM Instana Observability consente di fare tutto questo e molto altro.

Instana offre una visione centralizzata dell'intero ambiente IT, integrandosi facilmente con gli ambienti di applicazioni e infrastrutture e consolidando i dati sulle prestazioni provenienti da più strumenti in un'unica dashboard. Ottenendo una visibilità completa su un riquadro di finestra singolo, i team IT sono in grado di correlare facilmente metriche, tracce e log in tempo reale. Grazie all'analytics basata sull'IA e all'analisi automatica dell'origine del problema, Instana aiuta a identificare e risolvere i problemi prima che diventino critici, migliorando le prestazioni e le disponibilità dell'intero ecosistema IT.