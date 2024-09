IBM watsonx Code Assistant for Z è un prodotto assistito dall'AI generativa creato per accelerare la modernizzazione delle applicazioni mainframe a costi inferiori e con meno rischi rispetto alle alternative odierne.

watsonx Code Assistant for Z fornisce un ciclo di vita end-to-end per gli sviluppatori di applicazioni che include l'analisi e il rilevamento delle applicazioni, il refactoring automatizzato del codice, la conversione da COBOL a Java, la generazione automatizzata di test e la spiegazione del codice. Gli sviluppatori possono eseguire automaticamente il refactoring di elementi selezionati di un'applicazione e proseguire la modernizzazione in COBOL, oppure trasformare il codice in Java in modo selettivo sfruttando l'AI generativa con un modello linguistico di grandi dimensioni all'avanguardia e altamente ottimizzato.

watsonx Code Assistant for Z offre la flessibilità necessaria per implementare il proprio modello linguistico di grandi dimensioni, sia on-premise sia as-a-service.