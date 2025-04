Nel 2023, NOSI ha partecipato a IBM TechXchange al Cairo, dove è stato presentato IBM watsonx Code Assistant for Z. NOSI ha accettato di condurre un programma pilota, concentrandosi su due applicazioni COBOL monolitiche, d'importanza critica per le sue operazioni. Il progetto pilota ha permesso a NOSI di ottenere insight su queste applicazioni, identificando le aree da modernizzare e documentando l'integrazione tra le applicazioni, un aspetto che prima non era mai stato documentato.

Utilizzando gli strumenti di sviluppo assistiti dall'AI di watsonx Code Assistant for Z, NOSI ha automatizzato il processo di documentazione, consentendo ai propri team di visualizzare i flussi delle applicazioni e di comprendere meglio il loro ambiente. L'uso dell'AI generativa (gen AI) in watsonx Code Assistant for Z ha semplificato l'analisi del codice COBOL e ha fornito raccomandazioni fruibili per la modernizzazione. Questo successo ha dimostrato il valore di IBM Z e ha convinto NOSI a non abbandonare la soluzione, bensì a modernizzare completamente la piattaforma su IBM Z.

La decisione di NOSI di modernizzare la piattaforma IBM Z e il successo con watsonx Code Assistant hanno portato l'organizzazione a passare a IBM z16 per le sue prestazioni avanzate, utilizzando IBM Storage DS8000 per espandere la capacità di storage del 30% e adottando IBM Z Monitoring Suite per l'osservabilità completa del sistema. Queste modifiche hanno assicurato che NOSI evitasse costose migrazioni dei database e ottimizzasse le risorse esistenti, mentre si preparava alla crescita futura e alla resilienza operativa.