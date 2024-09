IBM z/OS Connect propone un modo semplice e intuitivo per portare la potenza delle API al tuo mainframe. Puoi creare interfacce OpenAPI 3.0 di consumo in pochi minuti per sbloccare il valore dei tuoi sottosistemi IBM Z® con API veramente RESTful. Metti IBM Z al centro della tua strategia di cloud ibrido migliorando le applicazioni e i dati mainframe con la potenza delle funzioni native del cloud.