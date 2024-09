IBM Z Digital Integration Hub 

IBM zDIH integra perfettamente le tue applicazioni di core business in esecuzione sui sistemi IBM Z con le applicazioni dell'hybrid cloud, così da gestire in modo efficiente il traffico delle richieste pervenute dal sistema di registrazione. Questa integrazione agile consente di rispondere più rapidamente alle aspettative dei clienti e di trasformare il tuo business, offrendo un sistema per la condivisione dei dati in tempo reale dalle applicazioni su più ambienti.