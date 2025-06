IBM Z® fornisce una piattaforma IT altamente sicura, resistente e agile che ti guiderà nella trasformazione digitale. IBM offre formazione, certificazione ed esperienza pratica personalizzate, per consentirti di sfruttare al meglio il tuo investimento in questa tecnologia. Scopri in che modo IBM collabora con la comunità accademica, i clienti e i partner per creare la nuova generazione di talenti.