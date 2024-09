Per abilitare i workload AI, l'elenco di idoneità zIIP include applicazioni basate su Python che aiutano i clienti, in particolare quelli che lavorano in Python for AI, a continuare a scalare senza problemi.



Il requisito del rapporto 2:1 tra zIIP e Central Processor (CP) non è più applicabile per un uso più ampio del motore speciale zIIP. Questo cambiamento consente ai clienti di scalare i workload che utilizzano gli zIIP, tra cui IBM® z/OS Container Extensions (la possibilità di eseguire Linux direttamente in IBM z/OS).