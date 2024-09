Fiducia & GAD IT AG è in fase di abilitazione di z/OS Enterprise Readiness Technology (zERT) per monitorare e registrare gli attributi di protezione crittografica delle connessioni di rete che terminano su z/OS. Con zERT, Fiducia & GAD IT AG è in grado di determinare quali connessioni sono correttamente configurate o meno. Ciò potrebbe aiutare l’azienda nei suoi sforzi per semplificare i report di conformità.