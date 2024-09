IBM® WebSphere Application Server accelera la distribuzione delle applicazioni con un ambiente di runtime altamente affidabile, basato su Java Enterprise Edition; ora fa parte di IBM WebSphere Hybrid Edition. Le aziende agili, al giorno d'oggi, dipendono dai responsabili IT per la distribuzione di applicazioni ad alte prestazioni, in grado di supportare cambiamenti rapidi, che facciano risparmiare sui costi e migliorino il time-to-value. Ma ottenere tali risultati in ambienti IT complessi ed eterogenei può risultare difficile. WebSphere Hybrid Edition consente ai tuoi team di sviluppo di distribuire nuove app cloud-native e di modernizzare quelle esistenti, salvaguardando l'infrastruttura WebSphere già installata.