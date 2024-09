Il team ICT Middleware Services collaborava con IBM già da tempo, ed era a conoscenza delle ultime offerte e strumenti che avrebbero potuto avvantaggiare gli sviluppatori di applicazioni di BlueCross. Una revisione degli ambienti esistenti avrebbe consentito di scalare rapidamente le operazioni e di gestire l'aumento del numero di clienti in cerca di assistenza. Il team ha così iniziato a delineare una roadmap per eliminare gradualmente l'infrastruttura applicativa esistente, basata su IBM WebSphere Portal, per far posto alla più recente sostituzione modernizzata.

"Per noi la modernizzazione era un duplice approccio. La modernizzazione dell'infrastruttura doveva seguire un ritmo graduale. Non doveva essere una trasformazione repentina, ma avvenire passo dopo passo", raccontano Hisaw e il suo team. "Un approccio più lento consente di avere flessibilità in alcuni dei casi in cui magari non si dispone di una soluzione complementare da un'applicazione all'altra, perché così si possono compiere piccoli passi in ognuna di quelle parti che integrano il processo di modernizzazione per quella particolare applicazione".

Il team ICT Middleware Services ha proposto di passare alla piattaforma server delle applicazioni IBM WebSphere Liberty, disponibile nell'ambito di IBM WebSphere Hybrid Edition. La soluzione WebSphere Liberty semplifica notevolmente lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni rispetto ai tradizionali runtime degli application server. Con così tanti componenti WebSphere già presenti in WebSphere Portal, l'aggiornamento è stato molto semplice, in quanto non è stato necessario introdurre nuovo hardware o server.

"IBM WebSphere Liberty è dinamico, leggero, indipendente dalla piattaforma e pronto per i container", dice il team ICT Middleware Services. "Soddisfa tutti i requisiti di un percorso di modernizzazione. In più, ha il backbone e le fondamenta del tradizionale WebSphere Application Server, per trasmettere fiducia e stabilità ai tecnici che lo supportano e ai clienti che lo consumano".

Dall'implementazione del nuovo sistema, BlueCross non ha mai avuto problemi con l'aggiornamento a Liberty. Non ci sono stati problemi con la compatibilità del codice o problemi funzionali, alleviando le preoccupazioni del team sui rischi. E non ci è voluto molto tempo affinché il team Commercial Desktop si abituasse a utilizzare i nuovi strumenti all'interno dell'applicazione.

"Durante il processo di implementazione non c'è mai stato neanche un momento in cui ci siamo sentiti impantanati. C’è stata una curva di apprendimento, ma niente di particolarmente complesso", ricorda il team ICT Middleware Services. "Erano entusiasti di utilizzare la tecnologia e il design moderni nell'applicazione e di non doversi preoccupare del suo corretto funzionamento. Quindi il rischio è notevolmente diminuito".