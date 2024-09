Tempo ridotto fino al 50% per tornare agli SLA di pre-arresto, elaborazione due volte più veloce degli arretrati transazionali e 2,5 volte più veloce degli arretrati di batch, senza l'incremento dei costi di licenza o del consumo di MSU.

IBM System Recovery Boost migliora le procedure di arresto e IPL, con l'accelerazione a breve termine per eventi di acquisizione di dati diagnostici e di ripristino specifici per il sistema e il sysplex in z/OS®.