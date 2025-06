Cos'è l'ETL (Extract, Transform, Load)?

Le aziende generano dati da sempre, tuttavia l'analytics moderna è diventata possibile solo con l'arrivo del computer digitale e del data storage.

Un importante passo avanti arrivò negli anni '70, con il passaggio a database centralizzati più grandi. L'ETL è stato quindi introdotto come processo per l'integrazione e il caricamento dei dati per il calcolo e l'analisi, diventando infine il metodo principale per elaborare i dati nei progetti di data warehousing.

Alla fine degli anni '80, i data warehouse e il passaggio dai database transazionali ai database relazionali che memorizzavano le informazioni in formati di dati relazionali crebbero in popolarità. Poiché i database transazionali più vecchi memorizzavano le informazioni transazione per transazione, con informazioni duplicate sui clienti che venivano memorizzate a ogni transazione, non c'era un modo semplice per accedere ai dati dei clienti in modo unificato nel tempo. Con i database relazionali, l'analytics è diventata la base della business intelligence (BI) e uno strumento significativo nel processo decisionale.

Prima dell'arrivo di software ETL più sofisticati, i tentativi erano stati in gran parte sforzi manuali da parte del team IT per estrarre i dati da vari sistemi e connettori, trasformare i dati in un formato comune e quindi caricarli in tabelle interconnesse. Tuttavia, le prime fasi dell'ETL sono state utili, poiché algoritmi avanzati, oltre all'ascesa delle reti neurali, hanno prodotto opportunità sempre più profonde per insight analitici.

L'era dei big data è arrivata negli anni '90, quando la velocità di calcolo e la capacità di storage hanno continuato a crescere rapidamente, con grandi volumi di dati estratti da nuove fonti, come i social media e l'Internet of Things (IoT). Rimaneva un fattore limitante, ovvero che i dati venivano spesso memorizzati in data warehouse on-premise.

Il passo successivo importante, sia nell'informatica che nell'ETL, è stato il cloud computing, divenuto popolare alla fine degli anni '90. Utilizzando data warehouse come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Snowflake, ora è possibile accedere ai dati da tutto il mondo e scalarli rapidamente per consentire alle soluzioni ETL di offrire insight estremamente dettagliati e un nuovo vantaggio competitivo.

L'ultima evoluzione sono le soluzioni ETL che utilizzano lo streaming di dati per fornire insight aggiornati al secondo da enormi quantità di dati.