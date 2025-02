Che cos'è un algoritmo di machine learning?

A differenza dell'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato utilizza dati non etichettati. Da questi dati, l'algoritmo riconosce schemi che aiutano a risolvere problemi di clustering o associazione. Ciò è particolarmente utile quando gli esperti del settore non sono sicuri delle proprietà comuni all'interno di un set di dati. Gli algoritmi di clustering più comuni sono quelli gerarchici, K-means, Gaussian Mixture Models e i metodi di riduzione della dimensionalità come PCA e t-SNE.

Clustering: questi algoritmi possono riconoscere schemi nei dati in modo che possano essere raggruppati. Gli algoritmi possono aiutare i data scientist identificando le differenze tra gli elementi di dati che gli esseri umani hanno trascurato.

Clustering gerarchico: consente di raggruppare i dati in un albero di cluster8. Il clustering gerarchico inizia considerando ogni punto dati come un cluster separato. Quindi, esegue ripetutamente questi passaggi: 1) identifica i due cluster che possono essere più vicini tra loro e 2) unisce i due cluster più simili tra loro. Questi passaggi continuano fino a quando tutti i cluster non vengono uniti.

K-means clustering: identifica i gruppi all'interno dei dati senza etichette9 in cluster diversi trovando gruppi di dati simili l'uno all'altro. Il nome "K-means" deriva dai centroidi utilizzati per definire i cluster. Un punto viene assegnato a un cluster specifico se è più vicino al centroide di quel cluster rispetto a qualsiasi altro centroide.

Algoritmi di apprendimento semi-supervisionati

In questo caso, l'apprendimento avviene quando solo una parte dei dati di input è stata etichettata, dando all'algoritmo un po' di "vantaggio". Questo approccio può combinare il meglio di entrambi i mondi10: una maggiore precisione associata al machine learning supervisionato e la capacità di utilizzare dati non etichettati a costi contenuti, come nel caso del machine learning non supervisionato.

Algoritmi di rinforzo



In questo caso, gli algoritmi vengono addestrati proprio come gli esseri umani - attraverso ricompense e penalità - che vengono misurate e monitorate da un agente di apprendimento perrinforzo11 che ha una comprensione generale della probabilità di far salire o scendere il punteggio. Attraverso tentativi ed errori, l'agente impara a intraprendere azioni che portano ai risultati più favorevoli nel tempo. L'apprendimento per rinforzo è spesso utilizzato12 nella gestione delle risorse, nella robotica e nei videogiochi.