Che cos'è la big data analytics?

La principale differenza tra l'analytics dei big data e l'analytics tradizionale dei dati è il tipo di dati gestiti e gli strumenti utilizzati per analizzarli. L'analytics tradizionale si occupa di dati strutturati, in genere memorizzati in database relazionali. Questo tipo di database aiuta a garantire che i dati siano ben organizzati e facili da comprendere per un computer. L'analytics dei dati tradizionale si basa su metodi statistici e strumenti come il linguaggio di query strutturato (SQL) per l'interrogazione dei database.

L'analytics dei big data coinvolge enormi quantità di dati in vari formati, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. La complessità di questi dati richiede tecniche di analisi più sofisticate. L'analytics dei big data utilizza tecniche avanzate come il machine learning e il data mining per estrarre informazioni da set di dati complessi. Spesso richiede sistemi di elaborazione distribuiti come Hadoop per gestire l'enorme volume di dati.