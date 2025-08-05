Cos’è il Data Fabric?

I metadati attivi federati rendono i dati più individuabili e utilizzabili. A differenza dei metadati passivi, che sono statici e manualmente curati, quelli attivi federati utilizzano grafici di conoscenza semantici e tecnologie di AI/ML per analizzare continuamente i metadati, rilevare modelli e unificare i dati su diversi sistemi e formati.

Questi sistemi possono etichettare, profilare e classificare automaticamente i dati e attivare avvisi o azioni in base alle modifiche dei metadati, rendendo gli ecosistemi di dati più resilienti e autogestiti.